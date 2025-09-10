Gerüstet gegen neue Gefahren: Verstärkung für die Cobra

Das Bedrohungsszenario ist schon lange nicht mehr abstrakt. Als im August des Vorjahres Cobra-Beamte nach Hinweisen auf einen geplanten Terroranschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert das Haus des Tatverdächtigen in Ternitz stürmten, steckten sie in besonderen Schutzanzügen. Wie der Fall gezeigt hat, sind Anschlagspläne mit chemischen (C), biologischen (B), radiologischen (R) oder nuklearen (N) Kampfmitteln (CBRN) ein sehr ernst zu nehmendes Bedrohungsszenario.

Die Polizei-Sondereinheit ist eine von nur wenigen weltweit, die über spezielle Atemschutzmasken, ABC-Schutzanzüge sowie Mittel zur Notdekontamination verfügt. Vorgeführt wurde die Spezialausrüstung am Mittwoch erstmals einer größeren Personengruppe zu einem ganz besonderen Anlass. Rotes Barett Im Hauptquartier in Wiener Neustadt wurden 22 neue Cobra-Beamte des laufenden Ausbildungslehrgangs feierlich ausgemustert. Sie haben die sechsmonatige Spezialausbildung positiv abgeschlossen und vor den Augen ihrer Angehörigen die roten Barette überreicht bekommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BMI Jürgen Makowecz Minister Gerhard Karner mit den neu ausgemusterten Cobra-Beamten.

Die Gefährlichkeit und das enorme Risiko, dass der Beruf eines "Cobristen“ mit sich bringt, war zentrales Thema im Zuge des Festaktes. Bernhard Treibenreif, Chef der Direktion für Spezialeinheiten bezog sich auf einige Einsätze der vergangenen Tage mit Schusswechsel, der Festnahme von Bankomatsprengern und der Razzia gegen Neonazis mit 25 Hausdurchsuchungen. "Wir haben einen großen Vorteil. Wir wissen was auf uns zukommt und wie gefährlich es wird“, sagt Treibenreif. Braucht das Herz dazu Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gab Einblicke in die Professionalität der Antiterror-Beamten, deren Können und Engagement er höchsten Respekt zollt. "Man muss es wollen, man muss es können und man braucht das Herz dazu“, beschrieb er, was einen guten Cobra-Beamten ausmacht.

Mörder zündete Sprengsatz Welchen Gefahren sich die Spezialkräfte aussetzen, veranschaulichte eine ganz besondere Ehrung. Geehrt wurde einer der Beamten, der im Herbst 2024 in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) dem Tod ins Auge sah. Ein 59-Jähriger Slowake hatte eine Frau ermordet und sich über Stunden hinweg in einem Keller verschanzt. Bei einem Zugriffsversuch der Spezialeinheit, zündete der Amokläufer einen Sprengsatz. Er selbst starb, ein Cobra-Beamter wurde schwer, ein zweiter leicht verletzt – beide versehen wieder Dienst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Spezialausrüstung der Cobra