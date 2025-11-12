Ungeklärtes Massaker an elf Menschen in NÖ: TV-Fahndung nach 78 Jahren

Ein brutales Massaker, das sich am Abend des 24. Oktober 1947 auf dem Pernleitnhof bei St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) abgespielt hat, ist weiterhin der größte ungeklärte Mordfall Niederösterreichs. Elf Menschen, darunter sechs Kinder, wurden am Hof mit äußerster Brutalität ermordet.

Servus TV rekonstruiert im Rahmen der Serie "Fahndung Spezial“ am heutigen Mittwochabend (20.15 Uhr) die schrecklichen Ereignisse in der Tatnacht und beleuchtet die Theorien rund um mögliche Täter und deren Motive.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Servus TV/ Shyam Lukas Jones Nachgestellt: Gendarm untersucht die vielen Leichen am Pernleitenhof.

Am Morgen des 25. Oktober 1947 entdeckte die zwölfjährige Maria am Weg zur Schule das grauenhafte Blutbad. Sie fand am Pernleitenhof die elf Leichen, darunter auch ihre Freundin Marie, die sie am Weg zur Schule abholen wollte.

Neun Opfer starben durch gezielte Kopfschüsse, zwei weitere wurden mit einem Rührholz erschlagen. Bis heute gilt das Massaker als einer der größten ungelösten Kriminalfälle Österreichs. Trotz intensiver Ermittlungen konnten nie Täter überführt werden. Tatmotive Im Laufe der Jahre gab es verschiedenste Theorien und Vermutungen zum möglichen Tatmotiv. War es ein Raubmord – ein blutiger Racheakt ungarischer Soldaten, die angeblich wertvolle Kriegsbeute auf dem Hof versteckt hatten?

Ein Schwarzmarkt-Konflikt im Umfeld von Schmugglern und russischen Besatzungssoldaten könnte ebenfalls hinter dem Massaker stecken. Oder auch politische Motive in der aufgeheizten Atmosphäre der unmittelbaren Nachkriegszeit. Der Hofbesitzer war ein aus der Tschechischen Republik zugezogener Bauer, dem kein feiner Umgangston nachgesagt wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Servus TV/ Shyam Lukas Jones Auch ungarische Soldaten, die Kriegsbeute versteckt haben sollen, könnten hinter dem Massaker stecken.