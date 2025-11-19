Unfallopfer: So wird die Nordspange bei Wiener Neustadt entschärft

Sie gilt als unfallträchtiger Verkehrsabschnitt. Die Nordspange B 21 bei Wiener Neustadt bzw. Theresienfeld ist ein Dauerbrenner für Einsatzkräfte. Deshalb wird die Straße nun entschärft. Der KURIER hat die ersten Visualisierungen. Der Knotenpunkt der B 21 mit der L 151 (Badener Straße) ist seit vielen Jahren als neuralgische Unfallhäufungsstelle ausgewiesen. Täglich passieren rund 14.000 Fahrzeuge den Abschnitt. Bei der damaligen Errichtung wurde die Anbindung nur mit einer Kreuzung ausgeführt, was regelmäßig gefährliche Linksabbiege-Vorgänge zur Folge hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Straßendienst NÖ

Die Gefahrenstelle wird nun entschärft. Die Arbeiten haben Ende September begonnen und laufen seither wie geplant. Für die vorbeifahrenden Fahrzeuglenker ist der Baufortschritt bereits deutlich sichtbar. Bis Dezember wird gebaut Neben den Grabarbeiten sind die Stein- und Stützmauern im Böschungsbereich bereits in Fertigstellung. Um die Bausaison so lange wie möglich auszunützen, werden die Arbeiten bis Dezember fortgesetzt, erklärt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Theresienfeld Beifahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste mithilfe des hydraulischen Rettungsgerätes von Feuerwehrleuten befreit werden