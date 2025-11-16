NÖ: 67-Jähriger kam bei Kellerbrand ums Leben

Sonntagfrüh wurde die Feuerwehr Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha zu einem Kellerbrand alarmiert. Als die Rettungskräfte bei dem Gebäude in Leopoldsdorf eintrafen, kam bereits dichter Rauch aus einem Kellerfenster.

Als die Polizei eintraf, hatte sich eine Frau bereits aus dem Haus ins Freie retten können, ein Mann war noch im Haus. Während die Frau von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Mödling gebracht wurde, suchte die Feuerwehr nach der vermissten Person. Der Mann wurde leblos im Keller des Einfamilienhauses gefunden. Die Rettungskräfte versuchten, ihn zu reanimieren - ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen.

Nach etwas mehr als einer Stunde gab der Einsatzleiter der FF Leopoldsdorf das "Brand Aus". Das Landeskriminalamt NÖ ermittelt die Brandursache.

Im Einsatz waren: Elf Fahrzeuge waren mit 51 Einsatzkräften vor Ort. Die Rettung war mit insgesamt drei RTW und einem Notarztwagen im Einsatz.