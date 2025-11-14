Spielzeug fing Feuer: Zweijähriger entdeckt Zimmerbrand

Ein akkubetriebenes Spielzeugauto hat am Freitag einen Kinderzimmerbrand in Höhnhart (Bezirk Braunau ) ausgelöst. Ein zweijähriger Bub entdeckte das Feuer und rief seinen Opa zu Hilfe. Der 58-Jährige wurde beim Versuch zu löschen leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden, berichtete die Polizei . Der kleine Bub blieb unverletzt.

Das Auto hatte im Kinderzimmer Feuer gefangen, während der Zweijährige im Nebenzimmer spielte. Als der Großvater in den Raum kam, stand das Spielzeugauto in Vollbrand, die Flammen gingen bereits auf die Möbel über. Die Löschversuche des Mannes misslangen, aber er konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers zumindest verhindern. Der Brand wurde dann von der Feuerwehr gelöscht.