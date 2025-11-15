Brand in St. Pölten: Mutter und Kind an Rettung übergeben

Am Samstag wurden die Einsatzkräfte aus St. Pölten zu Hilfe gerufen: In einer Küche eines Mehrparteienhauses in Wagram war ein Feuer ausgebrochen.

Die Bewohnerin hatte noch versucht, die Flammen selbst unter Kontrolle zu bringen, konnte jedoch nicht alles löschen.

Rauch aus Gebäude entfernt

Die Feuerwehr fand die Frau und ein Kleinkind in den Räumen vor und musste sie mehrmals auffordern, das Gebäude zu verlassen. Beide wurden der Rettung übergeben und ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden, der Rauch wurde mit einem Druckbelüfter entfernt.