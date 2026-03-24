Crash beim Überholen in NÖ: Klein-Lkw stürzt Böschung hinab

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Montagvormittag im Gemeindegebiet von Tulbing (Bezirk Tulln) einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Mann musste nach der Kollision aus seinem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11.05 Uhr war ein 64-jähriger Lkw-Lenker von Tulbing in Richtung Chorherrn unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 51-jähriger Mann aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk mit einem Klein-Lkw. Laut ersten Ermittlungen soll der 51-Jährige versucht haben, den Lastzug zu überholen.

Beim Wiedereinordnen kam es jedoch zur Kollision: Der Klein-Lkw touchierte mit der rechten Heckseite die linke Front des Lastwagens. Durch den Zusammenstoß verlor der 51-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in ein angrenzendes Feld.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Wrack und übergaben ihn dem Rettungsdienst.