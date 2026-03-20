Bezirk Melk

Von Sonne geblendet: Autofahrerin erfasst Fußgängerin auf Parkplatz

Eine Pkw-Lenkerin übersah in Ruprechtshofen eine Fußgängerin – die 65-Jährige wurde drei Meter weit geschleudert.
Johannes Weichhart
20.03.2026, 09:35

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

In Ruprechtshofen (Bezirk Melk) ist am Donnerstagnachmittag eine 65-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

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Eine 42-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Melk war am 19. März gegen 14.05 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Richtung Ausfahrt unterwegs. In unmittelbarer Nähe des Eingangs überquerte die 65-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs die Fahrbahn.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Laut ersten Erhebungen dürfte die Lenkerin die Fußgängerin aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision, bei der die Frau rund drei Meter weit geschleudert wurde und auf der Fahrbahn liegen blieb.

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Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Melk eingeliefert.

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