Ohne Führerschein unterwegs: Polizei stoppte Drogenlenker (31)

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs wurde am Mittwochabend auf der Bundesstraße 1 in Loosdorf im Bezirk Melk von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Polizeiinspektion St. Pölten fest, dass der Fahrer keine gültige Lenkerberechtigung besaß. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Suchtmitteln stand.

Fahrer verweigerte amtsärztliche Untersuchung

Der Lenker wurde gegen 18.25 Uhr im Rahmen einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Laut Polizei war der Fahrer offensichtlich durch Suchtmittel beeinträchtigt. Darum forderten die Beamten eine amtsärztliche Untersuchung an. Diese verweigerte der 31-Jährige aber.

Der Lenker wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Melk angezeigt.