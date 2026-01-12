Amstetten: Zwei Kfz rutschen auf Schneefahrbahn in Straßengraben

Das Winterwetter sorgte im Bezirk Amstetten für einen Unfall mit zwei beteiligten Kfz: In Blindenmarkt kam am Sonntag erst ein Lkw, danach ein Pkw von der schneeglatten Fahrbahn der L97 ab.

Die Unfälle passierten kurz nacheinander. Zunächst kam Sonntagmittag ein 28-Jähriger mit seinem Lkw ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Der Lenker blieb unverletzt.

Auto krachte in Lkw

Ein Pkw-Lenker (63) kam in der selben Kurve von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Auto direkt in das Heck des Schwerkraftfahrzeugs. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Spital eingeliefert.