Amstetten: Zwei Kfz rutschen auf Schneefahrbahn in Straßengraben
Erst rutschte in Blindenmarkt ein Lkw in den Straßengraben, danach kam ein Pkw von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Ein Mann wurde schwer verletzt.
Das Winterwetter sorgte im Bezirk Amstetten für einen Unfall mit zwei beteiligten Kfz: In Blindenmarkt kam am Sonntag erst ein Lkw, danach ein Pkw von der schneeglatten Fahrbahn der L97 ab.
Die Unfälle passierten kurz nacheinander. Zunächst kam Sonntagmittag ein 28-Jähriger mit seinem Lkw ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Der Lenker blieb unverletzt.
Auto krachte in Lkw
Ein Pkw-Lenker (63) kam in der selben Kurve von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Auto direkt in das Heck des Schwerkraftfahrzeugs. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Spital eingeliefert.
