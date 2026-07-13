Ein 37-jähriger Zimmerer aus dem Bezirk Melk ist am Samstag bei einem Arbeitsunfall in Yspertal (Bezirk Melk) schwer verletzt worden.

Der Mann war gegen 11.00 Uhr bei einem Neubau eines Einfamilienhauses mit Arbeiten am Dachstuhl beschäftigt. Dabei dürfte er auf ein überstehendes Brett getreten sein und rund 8 Meter in die Tiefe gestürzt sein.