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Zimmerer stürzte 8 Meter von Dach: Schwer verletzt
Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Yspertal: Ein Zimmerer stürzte beim Dachstuhlbau ab und musste ins Spital geflogen werden.
Ein 37-jähriger Zimmerer aus dem Bezirk Melk ist am Samstag bei einem Arbeitsunfall in Yspertal (Bezirk Melk) schwer verletzt worden.
Der Mann war gegen 11.00 Uhr bei einem Neubau eines Einfamilienhauses mit Arbeiten am Dachstuhl beschäftigt. Dabei dürfte er auf ein überstehendes Brett getreten sein und rund 8 Meter in die Tiefe gestürzt sein.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert.
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