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Niederösterreich

Heftiger Crash auf Landstraße in NÖ: Auto kracht in Gartenmauer

Ein Autofahrer verunglückte im Mostviertel. Feuerwehr und Notarzthubschrauber standen im Einsatz.
Johannes Weichhart
21.06.2026, 16:03

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Kaputtes Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag auf einer Landstraße in Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten ereignet. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun sowie eine Gartenmauer.

Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall massiv beschädigt und kam schwer beschädigt zum Stillstand. Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt, war jedoch nicht im Wrack eingeklemmt.

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Die Freiwillige Feuerwehr Aschbach-Markt sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Fahrer mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Polizei ermittelt

Für die Bergung des Unfallfahrzeugs wurde zusätzlich die Feuerwehr Amstetten nachalarmiert. Nachdem das Auto entfernt, ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt worden waren, konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur genauen Unfallursache laufen Ermittlungen.

Amstetten
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