Heftiger Crash auf Landstraße in NÖ: Auto kracht in Gartenmauer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag auf einer Landstraße in Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten ereignet. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun sowie eine Gartenmauer.

Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall massiv beschädigt und kam schwer beschädigt zum Stillstand. Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt, war jedoch nicht im Wrack eingeklemmt.