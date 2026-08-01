Betrunkener Lenker verursacht tödlichen Frontalcrash in NÖ

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Ardagger (Bezirk Amstetten) bei einer Frontalkollision mit einem Klein-Lkw getötet worden.

Der stark betrunkene 40-jährige Lenker des Klein-Lkw war auf der Bundesstraße B1 auf die Gegenfahrbahn geraten, der 63-Jährige wurde eingeklemmt. Nach seiner Bergung konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.