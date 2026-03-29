Unfälle in NÖ: Pkw überschlägt sich, zweiter kracht in Autos

Gleich zweimal innerhalb von nur sechs Stunden musste die Freiwillige Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld in der Nacht auf Sonntag zu Verkehrsunfällen ausrücken.

Der erste Einsatz ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der B54 im Bereich Guntrams im Bezirk Neunkirchen. Ein Pkw-Lenker kam mit einem Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung und kam schließlich in einem Windschutzgürtel zum Stillstand.