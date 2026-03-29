Unfälle in NÖ: Pkw überschlägt sich, zweiter kracht in Autos
Gleich zweimal innerhalb von nur sechs Stunden musste die Freiwillige Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld in der Nacht auf Sonntag zu Verkehrsunfällen ausrücken.
Der erste Einsatz ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der B54 im Bereich Guntrams im Bezirk Neunkirchen. Ein Pkw-Lenker kam mit einem Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung und kam schließlich in einem Windschutzgürtel zum Stillstand.
Der Fahrer blieb unverletzt und befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Fahrzeugs. Nach der Freigabe durch die Polizei wurde der Pkw gemeinsam mit dem nachalarmierten Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Seebenstein geborgen und von der Unfallstelle entfernt.
Nur rund sechs Stunden später, gegen 3.30 Uhr, folgte der nächste Einsatz im Einsatzgebiet der Feuerwehr Schwarzau.
Auf der Erlacherstraße verlor ein Lenker aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen zwei geparkte Autos und kam schließlich seitlich auf der Fahrbahn zu liegen.
Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.
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