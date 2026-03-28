NÖ: Polizist außer Dienst stoppte Geisterfahrer-Lkw

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Polizist außer Dienst hat Freitagabend auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich einen Geisterfahrer-Lkw gestoppt. Der 67-jährige Lenker war zuvor auf der Raststation Guntramsdorf (Bezirk Mödling) auf die Richtungsfahrbahn Graz in Fahrtrichtung Wien aufgefahren.

Lkw kam Polizisten entgegen Der Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien war in Richtung Graz unterwegs, als ihm der Sattelzug auf der dritten Fahrspur entgegenkam. Es gelang ihm, den Lkw-Lenker zum Anhalten zu bewegen.