NÖ: Polizist außer Dienst stoppte Geisterfahrer-Lkw
Vorfall auf der Südautobahn: Der 67-jährige Lenker des Sattelzugs verweigerte einen Alkotest.
Zusammenfassung
- Ein Polizist außer Dienst stoppte auf der A2 in Niederösterreich einen Geisterfahrer-Lkw.
- Der 67-jährige Sattelzug-Lenker fuhr entgegen der Fahrtrichtung und zeigte Anzeichen von Alkoholisierung.
- Der Fahrer verweigerte den Alkotest, wurde angezeigt und musste den Führerschein abgeben.
Ein Polizist außer Dienst hat Freitagabend auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich einen Geisterfahrer-Lkw gestoppt. Der 67-jährige Lenker war zuvor auf der Raststation Guntramsdorf (Bezirk Mödling) auf die Richtungsfahrbahn Graz in Fahrtrichtung Wien aufgefahren.
Lkw kam Polizisten entgegen
Der Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien war in Richtung Graz unterwegs, als ihm der Sattelzug auf der dritten Fahrspur entgegenkam. Es gelang ihm, den Lkw-Lenker zum Anhalten zu bewegen.
Der 67-jährige polnische Staatsbürger wies laut Polizei Symptome einer Alkoholisierung auf, verweigerte aber den Alkotest. Er wurde angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben.
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