Umwidmungen: Land NÖ bremst Wildwuchs

Grund und Boden sind wertvoller geworden. Die Zeiten, in denen Gemeinden Wiesen und Ackerland nach Belieben in Bauland oder Betriebsgebiete umgewidmet haben, sollten der Vergangenheit angehören. Dennoch waren zuletzt immer mehr Städte – speziell rund um Wien – unglücklich darüber, wie beispielsweise fast jedes freie Grundstück für großvolumigen Wohnbau genutzt wurde. Gleichgültig, ob die notwendige Infrastruktur vorhanden ist oder nicht. Wehren konnte man sich dagegen nur mit zeitlich begrenzten Bausperren. Jetzt allerdings verhilft der Landtag in Niederösterreich den Kommunen zu neuen Raumplanungsinstrumenten, um eine örtliche Entwicklung auch wirklich steuern zu können.

Die entsprechenden Änderungen im Raumordnungsgesetz wurden von der ÖVP als Initiativantrag bereits eingebracht. Diskutiert und abgestimmt darüber wird in der Juli-Sitzung des Landtags.

Die Intention beschreibt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) so: „Wir wollen mit dem Boden sparsamer umgehen, aber gleichzeitig auch Wachstum zulassen. Es geht um eine nachhaltige Landesentwicklung, die mit Hausverstand betrieben werden soll.“