Umweltalarm: 350 Kubikmeter Gülle ausgetreten

Der Austritt von Gülle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Kirchschlager Katastralgemeinde Aigen (Bezirk Wiener Neustadt-Land ) forderte am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte. Gegen 16.45 Uhr wurden vorerst drei Feuerwehren aus dem Ort ( Kirchschlag, Stang und Aigen) zu einer Gewässerverunreinigung alarmiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass durch den Bruch der Güllegrube rund 350 Kubikmeter Gülle ausgetreten waren und teilweise schon in den angrenzenden Reissenbach gelangt waren.

Großeinsatz der Feuerwehr

Einsatzleiter Bernhard Pichler von der Freiwillen Feuerwehr Aigen alarmierte zunächst fünf Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften zur Unterstützung nach. Gemeinsam wurde der Bach mit Frischwasser gespült, und zeitgleich das verunreinigte Wasser abgepumpt.