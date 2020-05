Umstrittener Windpark

In Ober-Grafendorf ist man allerdings weniger euphorisch. „Ich möchte zuerst wissen, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zu den Siedlungsgebieten auch eingehalten werden können“, sagt Bürgermeister Rainer Handlfinger. Der Politiker betont zudem, dass das Geld keine entscheidende Rolle bei seinen Überlegungen spielen würde. „Wenn schon ein Windpark gebaut werden soll, dann wollen wir davon auch Strom beziehen können. Schließlich wollen wir in unserer Gemeinde energieautark werden.“

Wichtig bei dem Vorhaben ist auch: Entscheidet sich die Politik in Ober-Grafendorf gegen das Winkraftprojekt, wird es auch nicht umgesetzt werden.

Handlfinger: „Wir haben ein Vetorecht.“ In die selbe Kerbe schlägt auch Bürgermeister Peter Kalteis in Weinburg. Auch hier will man gerne den Windpark „anzapfen“. Dass die Anlagen knapp an ein Siedlungsgebiet bei Weinburg grenzen könnten, weiß auch Kalteis. „Die EVN prüft derzeit den Flächenwidmungsplan. Warten wir doch ab, was dabei rauskommt.