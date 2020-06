Umschwung oder Stagnation: Spannung im Wahlkampffinale

Der offensichtliche Wahlbetrug wegen mehrerer Scheinanmeldungen bei SPÖ und ÖVP Ende vergangenen Jahres sorgte in Laa für große Aufregung. Unter den Bürgern hat der Vorfall hingegen die Verdrossenheit gefördert. Die Oppositionspartei "ProLaa", die den Betrug öffentlich machte, hofft dadurch jedenfalls auf Rückenwind. Deren Spitzenkandidat Thomas Stenitzer hat bereits anklingen lassen, dass er Bürgermeister werden möchte. Die Aussage sorgte jedoch umgehend für Spekulationen. Eine "Packelei" mit den Roten, an der ÖVP vorbei, wurde in den Raum gestellt. Stenitzer klärt auf: "Ich schließe von den Parteien niemanden aus, aber eine Zusammenarbeit mit dem Neumayer (Anm.: SPÖ-Spitzenkandidat) wird definitiv schwierig." Möglicherweise gebe es nach den Wahlen ohnehin einen Wechsel an der Spitze.