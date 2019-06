Umgebautes Stadtamt als modernes Servicezentrum eröffnet

Weil das bisherige Stadtamt nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach, beschloss der Gemeinderat, nicht nur die bestehende Bausubstanz zu erneuern, sondern auch ein weiteres Obergeschoß zu errichten. Im Juli 2017 sind die Arbeiten gestartet worden. Nachdem etwa 640 Quadratmeter Holzriegelwände, 1000 Quadratmeter Flachdach, 900 Meter Heizungsleitungen und 82.000 Meter Elektroleitungen verbaut waren, konnte das Projekt gestern abgeschlossen werden. Im neuen Trakt sind jetzt die Räume des Bürgermeisters und seines Stellvertreters, der kleine Sitzungssaal, ein Personalraum, das Stadtarchiv und die Volkshochschule untergebracht.

Im Erdgeschoß befinden sich jetzt beispielsweise ein neues Bürgerbüro, eine Warte- und Infozone sowie ein nagelneuer Trauungssaal. „Unsere Aufgabe war es, die Dienstleistung des Stadtamts näher an die Bürger zu bringen“, erklärte Architekt Gerhard Macho. In einem "neuen Gewand" befindet sich nicht nur das Amtshaus, auch das Zwettler Stadt-Logo ist in ein überarbeitetes Design getaucht worden, das zeitgleich präsentiert wurde.

Damit die Bewohner die Veränderungen auch beim Service spüren können, sind Abend-Öffnungszeiten eingeführt worden: Dienstags gibt es jetzt auch von 15.30 bis 18 Uhr Parteienverkehr.