Umfahrung kostet 173 Millionen

Die Zwettler Umfahrungsstraße wird exakt 10,7 Kilometer lang sein und die Landesstraßen B 38, B 36 und L 71 mit insgesamt 18 Brücken verbinden. Der Abschluss

des Vergabeverfahrens ist im Juli 2014 geplant. Nur kurze Zeit später soll schon mit dem Bau der " Umfahrung Spange Ost" gestartet werden. Danach geht es Schlag auf Schlag. Im Herbst 2014 folgt der Baubeginn für die Abschnitte " Umfahrung Spange Nord" und " Umfahrung Spange West". Wenn es zu keinen weiteren Verzögerungen kommen wird, ist die Verkehrsfreigabe im Sommer 2017 vorgesehen. Bis zum Sommer 2042 übernimmt ein Baukonsortium die bauliche und teilweise betriebliche Erhaltung der Umfahrung Zwettl.

Das Land will bei den Projekten in Mistelbach und Maissau positive Erfahrungen gesammelt haben, weshalb auch die Umfahrung Zwettl als Privat-Public-Partnership-Modell abgewickelt werden soll. Der Rechnungshof, der das PPP-Projekt "A5 Nordautobahn" prüfte, will allerdings keine gravierenden Vorteile gesehen haben.