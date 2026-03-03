Übersiedlung abgeschlossen: Rathaus wird 2 Jahre lang umgebaut

Stadtbaudirektor Manfred Korzil wird am 14. März noch ein letztes Mal durch die Mauern des Alten Rathauses am Wiener Neustädter Hauptplatz führen. Danach bleibt in dem geschichtsträchtigen Gebäude – es wurde im Jahr 1401 erstmals urkundlich erwähnt – kein Stein auf dem anderen.

Zwei Monate hat die Übersiedlung des Rathauses in die Übergangsquartiere gedauert, mit Ende Februar wurde die Mammutaufgabe planmäßig abgeschlossen. Der Parteienverkehr findet nun in der Bräunlichgasse 1 (ehemalige HLM), der Adlergasse (ehemaliges „Hypo-Haus“), der Herzog-Leopold-Straße 26 (ehemalige Stadtgalerie) sowie im Neuen Rathaus zu den gleichen Zeiten wie bislang statt.