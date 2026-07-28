Bewaffneter Trafik-Überfall: Großfahndung in Krems läuft

Polizisten in schusssicheren Westen, die an Straßen patrouillieren, Beamte, die von Haus zu Haus gehen: In und rund um Krems läuft aktuell eine Großfahndung.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, wurde gegen 15.50 Uhr eine Trafik überfallen. Der Täter soll die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Die Frau dürfte ersten Informationen zufolge zum Glück unverletzt geblieben sein.

Anschließend soll der Räuber in unbekannte Richtung geflohen sein. „Es wurde umgehend eine Alarmfahndung gestartet, die bislang aber noch ohne Erfolg geblieben ist“, berichtet Polizeisprecher Stefan Loidl.