Über Großbritannien schwebt die Unsicherheit

In London traf die Landeshauptfrau mit Liam Maxwell zusammen, dem Technologieberater der britischen Regierung. Sie tauschten Erfahrungen über Digitalisierungsstrategien aus. Der große Unterschied: In Großbritannien setzt man voll auf den freien Markt. In NÖ hat es das Land in die Hand genommen, dass der ländliche Raum mit Breitband versorgt wird. Was Liam Maxwell an NÖ interessiert: wie man dort die Digitalisierungsoffensive in die Unternehmen trägt. Mikl-Leitner wiederum wollte alles über eGovernment wissen: „Da sind die Briten gut unterwegs.“ Jetzt will man gegenseitig Strategiepapiere austauschen. Wobei am Ende des Gesprächs wieder der Brexit auftauchte und Liam Maxwell nicht sagen konnte, was tatsächlich – speziell in der internationalen Zusammenarbeit – nun passieren wird.