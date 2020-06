Übelkeit in Zug: 170 Euro für Rast

"Bitte helfen Sie mir! Ich fühle mich ungerecht behandelt und weiß nicht mehr, was ich tun soll", mailte Johannes Marek dem KURIER. Der 19-Jährige arbeitet als Zivildiener bei der St. Pöltener Polizei, wo Strafen zum Alltagsgeschäft gehören. Als täglicher Bahnpendler sieht sich Marek jedoch mit einer Strafe konfrontiert, die er nicht nachvollziehen kann. Geht es nach den ÖBB, soll er 170 Euro hinblättern. Weil ihm als Stehplatz-Passagier in einem restlos überfüllten "Railjet" Richtung Wien speiübel wurde und er sich kurz in der halbleeren 1. Klasse erholen wollte.

"Ich habe Schwindelprobleme, wenn ich in einem fahrenden Transportmittel auf und ab gehe oder gegen die Fahrtrichtung sitze", berichtet Marek. Kaum Platz genommen, habe ihn ein Zugbegleiter gestellt und zehn Euro Aufpreis für die 1. Klasse gefordert. "Ich hab" leider nur acht oder neun Euro eingesteckt gehabt und gemeint, dann setz’ ich mich halt wie viele andere Passagiere in der zweiten Klasse auf den Fußboden."