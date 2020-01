Udo Landbauer: Ibiza und Strache sind "schwerer Rucksack"

In 365 Gemeinden wird die FPÖ am 26. Jänner bei der Gemeinderatswahl antreten. Das ist ein parteiinterne Rekord, als ob sich das Ibiza-Video oder der Parteiausschluss von Heinz Christian Strache auf Gemeindeebene nicht ausgewirkt hätten. Eine Annahme, die Landesparteiobmann Udo Landbauer so nicht gelten lassen will.

„Die letzten Monate waren für uns nicht leicht, und erst recht nicht für die vielen ehrenamtlichen Funktionäre, die jetzt in den Gemeinden kandidieren. Da ist es schon etwas ganz Besonderes, den Mut und das Engagement aufzubringen, in so einer Situation für die FPÖ anzutreten“, sagt Landbauer. Man habe dennoch so viele Kandidaturen wie noch nie. Aber: „Dass sich die vergangenen Monate nicht ausgewirkt haben, kann man sicherlich nicht sagen. Das wird noch länger dauern, bis wir diesen schweren Rucksack wieder los werden.“