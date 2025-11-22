Udo Landbauer als FPÖ-Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Beim Bezirksparteitag der FPÖ Wiener Neustadt in Lanzenkirchen ist Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer am Freitag mit 98 Prozent der Stimmen als Bezirksparteiobmann wiedergewählt worden. Landbauer bedankte sich für das „überragende Vertrauen“ der Parteibasis. „Unser Erfolg ist die Leistung einer starken Mannschaft, die das ganze Jahr über für die Bevölkerung da ist. Auf die FPÖ Wiener Neustadt ist Verlass – im Wahlkampf, in der Gemeindearbeit und im direkten Kontakt mit den Menschen“, sagte Landbauer nach der Wahl.

Udo Landbauer betonte in seiner Ansprache die aus seiner Sicht erreichten Erfolge der FPÖ in der niederösterreichischen Landesregierung – etwa die Abschaffung der ORF-Landesabgabe, den Corona-Hilfsfonds oder einen restriktiven Asylkurs. Landbauer: "FPÖ sorgt für Normalität" „Wir stellen uns schützend vor die eigenen Landsleute, räumen mit dem Asylchaos auf und drehen die Schrauben immer enger. Ohne uns Freiheitliche gäbe es das alles nicht. Es ist die FPÖ, die in Niederösterreich für Normalität, Hausverstand und Heimatschutz sorgt“, so Landbauer.

Darüber hinaus übte der FPÖ-NÖ-Chef scharfe Kritik an der Bundesregierung, die er als „Verlierer-Ampel“ bezeichnete. Die aktuelle Politik bringe laut Landbauer „unglaubliche Belastungen für arbeitende Menschen, Pensionisten, Familien und Betriebe“. Österreich brauche einen „politischen Neustart und eine Regierung, die wieder die Interessen der österreichischen Bevölkerung ins Zentrum rückt. Das wird es nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl geben“. 2028 Nummer 1 in NÖ? Landbauer kündigte auch sein Ziel für die nächste Landtagswahl im Jahr 2028 an: "Die FPÖ ist heute die stärkste politische Kraft im Bezirk bei der Nationalratswahl. Das ist auch unser Anspruch für die nächste Landtagswahl.“