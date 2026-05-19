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Niederösterreich

Gesundheitsinfos: NÖ-Kampagne gegen Falschinformationen

Fake News, Stress und Orientierungslosigkeit: Niederösterreich setzt in den kommenden Jahren verstärkt auf Gesundheitskompetenz.
Johannes Weichhart
19.05.2026, 12:52

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Die Initiative „Tut gut!“ des Landes NÖ setzt in den kommenden drei Jahren einen neuen Schwerpunkt auf Gesundheitskompetenz. Ziel sei es, Menschen dabei zu unterstützen, Gesundheitsinformationen besser zu finden, zu verstehen und im Alltag anzuwenden, hieß es.

„Gesundheitskompetenz bedeutet, Gesundheitsinformationen finden, verstehen, bewerten und anwenden zu können“, erklärt Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Gerade angesichts der großen Informationsflut brauche es „einen klaren Kompass“, um verlässliche Quellen von Falschinformationen unterscheiden zu können.

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Auch Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betont die Bedeutung des Themas. Gesundheitskompetenz stärke Prävention, erleichtere gute Entscheidungen und entlaste langfristig das Gesundheitssystem.

Laut „Tut gut!“ profitieren Menschen mit hoher Gesundheitskompetenz unter anderem durch häufigere Vorsorge, bessere Orientierung im Gesundheitssystem und weniger chronische Erkrankungen. Geringe Gesundheitskompetenz könne hingegen negative Folgen für Gesundheitsverhalten und Versorgung haben.

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Im Mittelpunkt des Jahres 2026 steht die mentale beziehungsweise psychosoziale Gesundheitskompetenz unter dem Motto „Wie geht’s eigentlich mir?“. Thematisiert werden dabei unter anderem Einsamkeit, Schlaf, Stressmanagement und Lesen. Geplant sind laut erklärt „Tut gut!“-Geschäftsführer Erwin Zeiler Infobroschüren, Webinare, Selbsttests, Schulungen sowie Mitmachprogramme für die Bevölkerung.

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