Gesundheitsinfos: NÖ-Kampagne gegen Falschinformationen

Die Initiative „Tut gut!“ des Landes NÖ setzt in den kommenden drei Jahren einen neuen Schwerpunkt auf Gesundheitskompetenz. Ziel sei es, Menschen dabei zu unterstützen, Gesundheitsinformationen besser zu finden, zu verstehen und im Alltag anzuwenden, hieß es.

„Gesundheitskompetenz bedeutet, Gesundheitsinformationen finden, verstehen, bewerten und anwenden zu können“, erklärt Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Gerade angesichts der großen Informationsflut brauche es „einen klaren Kompass“, um verlässliche Quellen von Falschinformationen unterscheiden zu können.