Turteltäubchen behinderten nächtlichen Feuerwehreinsatz in NÖ

Kurz nach Mitternacht ist am Sonntag ein Brandalarm in der Zentrale der Wiener Neustädter Feuerwehr eingelangt. Bei einem Mehrparteienhaus in der Stadelgasse stand ein Müllraum in Flammen.

Die im Feuerwehrhaus befindliche Nachtbereitschaft rückte unverzüglich mit einem Löschfahrzeug aus. Dafür gab es für die alarmierten Kräfte, die mit ihren Fahrzeugen zunächst in die Zentrale einrücken mussten, eine unangenehme Überraschung.