Krebs-Expertise in Niederösterreich wird noch besser gebündelt

In Niederösterreich wird die Zusammenarbeit in der Krebsbehandlung weiter ausgebaut. Am Uni-Klinikum St. Pölten wurde das hämatologische Tumorboard als erster Schritt zu einem landesweiten Tumorboard-Netzwerk vorgestellt.

Laut Josef Singer, Leiter der Abteilung für Innere Medizin 2 am Universitätsklinikum Krems, geht das neue Instrument von den Standorten Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt aus.