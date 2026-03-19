Liebe trotz Krankheit: Hochzeit am Spitalsbett in St. Pölten

Ein ungewöhnlicher und bewegender Moment hat sich am Universitätsklinikum St. Pölten ereignet: Johann Fahrecker , ein langzeitstationärer Patient der chirurgischen Abteilung, hat direkt im Krankenhaus seine Partnerin Martina geheiratet.

Möglich wurde die spontane Trauung durch den außergewöhnlichen Einsatz des gesamten Teams der Bettenstation. Mit viel Einfühlungsvermögen und organisatorischem Geschick verwandelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Multifunktionsbereich der Station in eine würdige und zugleich persönliche Kulisse für die Zeremonie.

Sonnenschein beim Ja-Wort

Nach dem Ja-Wort ging es für das frisch vermählte Paar sogar noch ins Freie: Für Hochzeitsfotos wurde der nahegelegene Kaisergarten St. Pölten genutzt – bei strahlendem Sonnenschein.

Für das Paar war es ein Moment voller Hoffnung und Zuversicht, für das Klinikpersonal ein besonderes Erlebnis abseits des oft fordernden Alltags. Die Hochzeit zeige, so das Krankenhaus, wie wichtig neben der medizinischen Versorgung auch menschliche Zuwendung und Engagement seien – gerade in außergewöhnlichen Lebenssituationen.