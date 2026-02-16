Uni-Klinikum St. Pölten: Große Änderung in der Neurochirurgie

Mit Jahresbeginn 2026 hat das Universitätsklinikum St. Pölten einen neuen Leiter für seine Klinische Abteilung für Neurochirurgie: Der international tätige Arzt Christian Dorfer übernimmt die Funktion und bringt langjährige Erfahrung aus Klinik, Forschung und Universitätsmedizin mit.

Der gebürtige Kärntner studierte Medizin an der Medizinische Universität Wien, wo er auch seine Facharztausbildung absolvierte. Seit 2013 ist er Facharzt für Neurochirurgie, später folgten die Habilitation sowie ein MBA im Gesundheitsmanagement.

Zuletzt war Dorfer stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Neurochirurgie in Wien, zusätzlich verfügt er über die Zusatzqualifikation Intensivmedizin.

Internationale Erfahrung und chirurgische Schwerpunkte

Einen wichtigen Teil seiner Ausbildung absolvierte Dorfer bei einem einjährigen Aufenthalt am Hospital for Sick Children der University of Toronto. Dort vertiefte er unter anderem seine chirurgischen Techniken und sammelte internationale Erfahrung.