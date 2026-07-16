Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Betrunkener Pkw-Lenker erfasste Radfahrer: 34-Jähriger schwer verletzt

Der Mann wurde vom Außenspiegel des Fahrzeuges gestreift. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in Spital gebracht.
16.07.2026, 12:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.

Ein 33-jähriger Pkw-Lenker hat am späten Mittwochabend in Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln) mit dem Außenspiegel seines Wagens einen Radfahrer erfasst. 

Hochwasserschutz an der Donau wird für 17 Millionen weiter ausgebaut

Der 34-jährige Biker erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Autofahrer legte indes einen positiven Alkomattest ab, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Tulln St. Pölten
Agenturen  | 

Kommentare