Betrunkener Pkw-Lenker erfasste Radfahrer: 34-Jähriger schwer verletzt

Ein 33-jähriger Pkw-Lenker hat am späten Mittwochabend in Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln) mit dem Außenspiegel seines Wagens einen Radfahrer erfasst.

Der 34-jährige Biker erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Autofahrer legte indes einen positiven Alkomattest ab, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.