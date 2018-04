Tulln: Nach Freispruch folgt nun die sofortige Abschiebung

Am Abend des 27. März 2018 verließ Shehrzai D. die Justizanstalt St. Pölten als freier Mann. Stunden zuvor war der Afghane und ein weiterer Angeklagter, ein Somalier, in einem nicht öffentlichen Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Tulln freigesprochen worden. Die beiden Männer sollen das Mädchen in der Nähe eines Flüchtlingsheimes in Niederösterreich attackiert und mehrmals vergewaltigt haben. Die Verdächtigen bestritten bis zuletzt die Vorwürfe und sprachen von „einvernehmlichen Sex“.

Die nicht rechtskräftige Entscheidung des Gerichts sorgte für einen Sturm der Entrüstung, die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde ein. In weiterer Folge müsste nun der Oberste Gerichtshof entscheiden, ob es zu einer Neuauflage des Prozesses kommt.

Doch ein solches Szenario wird immer unwahrscheinlicher. Der Grund: Die beiden Männer könnten demnächst in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Im Fall des heute 19-jährigen Afghanen liegt laut KURIER-Informationen bereits der Bescheid des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl bereits vor. Darin heißt es: „Ihr Antrag auf Internationalen Schutz wird (...) abgewiesen“. Eine aufschiebende Wirkung gibt es nicht. Das heißt, dass D. theoretisch in den nächsten Flieger gesetzt werden und wieder nach Afghanistan gebracht werden kann.