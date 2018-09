Tulln als Gartenstadt ist für Mehrheit „sehr wichtig“

Die „Garten Tulln“, die Gartenbau-Messe und „Green Art“ in der Stadt: Tulln setzt seit Jahren gezielt auf das Thema „Garten“ – und eine Mehrheit bewertet das positiv. Das ist eines der Ergebnisse aus der Stadt und dem Bezirk Tulln, die in der großen KURIER-Regionalumfrage ausgewiesen werden. Demnach halten es 56,9 Prozent der bisher Befragten für „sehr wichtig“, dass das Image Tullns als Gartenstadt weiter ausgebaut wird. Für 37,6 Prozent ist es „nicht wichtig“, der Rest hat keine Meinung dazu.

Für Tulln wurde auch abgefragt, wie die Bevölkerung zum „Fliegerhorst Brumowski“ in Langenlebarn steht. Da erachtet es eine Mehrheit von 59,6 Prozent als „sehr wichtig“, dass es diese Fliegerkaserne des Bundesheeres in der Region gibt. Nur 25,7 Prozent sehen das als „nicht wichtig“ an.

Die KURIER-Regionalumfrage wurde Ende August gestartet und bisher fließen vor allem die Antworten aus dem Internet über kurier.at sowie die ersten Auswertungen der postalischen Einsendungen in die Ergebnisse ein. Die Fragebögen wurden ja an jeden Haushalt in Niederösterreich per Post gesandt, der Rücklauf wird derzeit täglich ausgewertet. Wobei regional zu unterschiedlichen Themen gefragt wird.

Was diesbezüglich für Tulln und Umgebung noch relevant ist: 81,7 Prozent der Befragten wünschen sich einen weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Bei den Zusatzantworten wurde außerdem darauf verwiesen, dass auch die Westbahn am Bahnhof Tullnerfeld Halt machen sollte. Und viele wollen weiters, dass das Radwegenetz verbessert wird.