Trio betrieb Cannabisanlage im Waldviertel im großen Stil

Beschuldigte im Alter von 40 und 41 Jahren wurden festgenommen, sie befinden sich in Untersuchungshaft. Nach einem 29-jährigen Komplizen wird gefahndet. Erste Erhebungen in dem Fall wurden aufgenommen, nachdem Beamte der Polizeiinspektion Schwarzenau im September des Vorjahres in der Nähe eines Objekts in Göpfritz Cannabisgeruch wahrgenommen hatten.