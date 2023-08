Trauer um Pater Johannes: Ehemaliger Neukloster-Prior verstorben

Es gibt in Wiener Neustadt kaum jemanden, dessen Weg sich nicht mit jenem von Pater Johannes gekreuzt hat. Der 1930 in Wien geborene Seelsorger trat 1949 ins Stift Heiligenkreuz ein und wurde 1954 zum Priester geweiht. Die längste Zeit seines pastoralen Wirkens verbrachte er im Neukloster in Wiener Neustadt.

Lebensfreude

Er war Prior, Dechant, Pfarrer und Religionslehrer. Und er war ein Seelsorger, der sich für die Menschen interessierte, ihnen liebevoll, aufmerksam und besonders höflich begegnete.

"Leb wohl" - so verabschiedete sich Pater Johannes schon seit vielen Jahren, wenn man ihn bei einer Veranstaltung im Neukloster, oder zuletzt auch im Rollstuhl in der Stadt getroffen hat. Seine Lebensfreude hat ihn nie verlassen.