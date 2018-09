Traktoranhänger in Niederösterreich umgestürzt: Acht Schwerverletzte

In Allhartsberg (Bezirk Amstetten) ist am frühen Samstagabend nach Angaben des Roten Kreuzes ein Anhänger eines Traktors umgestürzt. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner wurden 14 Personen auf dem Traktoranhänger transportiert. Sie erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Der Rettungseinsatz dauerte am frühen Abend an, ebenso die Unfallaufnahme.

Schwaigerlehner zufolge verunglückte der Traktor mit dem Anhänger gegen 17.50 Uhr auf einer Landesstraße zwischen Allhartsberg und Sonntagsberg. Der Unfall dürfte sich im Rahmen einer Feier ereignet haben

Nach ersten Berichten wurden acht Personen schwer, neun weitere leicht verletzt - so Sonja Kellner von dem Rettungsdienst. Für die Helfer gab es einen Großeinsatz.

Es stehen drei Rettungshubschrauber, drei Notarztfahrzeuge und elf Rettungsautos im Einsatz. Zwei Feuerwehren unterstützten die Rettungskräfte.