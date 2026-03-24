Streit auf offener Straße in NÖ eskaliert: Mann schwer verletzt

Ein Streit zwischen drei Männern ist am vergangenen Freitag in Traiskirchen (Bezirk Baden) heftig eskaliert. Ein 52-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 8.15 Uhr sollen zwei slowakische Staatsbürger im Alter von 28 und 53 Jahren auf offener Straße mit einem 52-jährigen rumänischen Staatsbürger in Streit geraten sein. Laut Ermittlungen steht der 28-Jährige im Verdacht, seinem Kontrahenten einen Stoß versetzt zu haben.

Der 52-Jährige kam dadurch zu Sturz und zog sich Verletzungen schweren Grades zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

Verdächtiger wurde verhaftet

Beamte der Polizeiinspektion Traiskirchen nahmen den 28-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt wurde der Mann in die dortige Justizanstalt eingeliefert.