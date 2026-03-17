Bezirk Bruck an der Leitha

Raser mit 158 km/h in NÖ gestoppt: Führerschein weg

Deutlich über dem Tempolimit unterwegs: Polizei stoppte den Lenker auf der B10 bei Trautmannsdorf.
Johannes Weichhart
17.03.2026, 09:14

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Polizeiauto hinter Kelle mit Aufschrift "Halt Polizei"

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 24-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag im Bezirk Bruck an der Leitha

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B10 im Gemeindegebiet von Trautmannsdorf wurde der Mann mit 158 km/h gemessen – erlaubt sind dort 100 km/h.

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Polizisten hielten das Fahrzeug gegen 16 Uhr an und führten eine Kontrolle durch. Dem Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Der 24-Jährige wird angezeigt.

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