Raser mit 158 km/h in NÖ gestoppt: Führerschein weg

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 24-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag im Bezirk Bruck an der Leitha.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B10 im Gemeindegebiet von Trautmannsdorf wurde der Mann mit 158 km/h gemessen – erlaubt sind dort 100 km/h.