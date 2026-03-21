65-Jähriger Alkolenker verursachte Frontalcrash in Guntramsdorf
Ein 65 Jahre alter Alkolenker hat Freitagabend im Bezirk Mödling einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Mödling war in Guntramsdorf mit dem Auto des 65-Jährigen aus dem Bezirk Baden zusammengestoßen, der mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten war.
Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der 65-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Eine Blutabnahme ergab laut Polizei bei ihm eine starke Alkoholisierung.
Die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf war um kurz vor 21 Uhr zu dem Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf die Laxenburgerstraße alarmiert worden.
Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich die Unfallstelle in unmittelbarer Nähe einer Eisenbahnanlage der ÖBB befand, wurde die Notfallleitstelle verständigt, welche den zuständigen ÖBB-Einsatzleiter zur Einsatzstelle entsandte.
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