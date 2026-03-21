Niederösterreich

65-Jähriger Alkolenker verursachte Frontalcrash in Guntramsdorf

Eine im Spital durchgeführte Blutabnahme ergab eine starke Alkoholisierung.
Patrick Wammerl
21.03.2026, 11:40

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Ein 65 Jahre alter Alkolenker hat Freitagabend im Bezirk Mödling einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Mödling war in Guntramsdorf mit dem Auto des 65-Jährigen aus dem Bezirk Baden zusammengestoßen, der mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der 65-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Eine Blutabnahme ergab laut Polizei bei ihm eine starke Alkoholisierung.

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Rettungsmaßnahmen nach dem schweren Unfall

Rettungsmaßnahmen nach dem schweren Unfall

Die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf war um kurz vor 21 Uhr zu dem Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf die Laxenburgerstraße alarmiert worden.

Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich die Unfallstelle in unmittelbarer Nähe einer Eisenbahnanlage der ÖBB befand, wurde die Notfallleitstelle verständigt, welche den zuständigen ÖBB-Einsatzleiter zur Einsatzstelle entsandte.

Mödling
kurier.at, paw  | 

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