65-Jähriger Alkolenker verursachte Frontalcrash in Guntramsdorf

Ein 65 Jahre alter Alkolenker hat Freitagabend im Bezirk Mödling einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Mödling war in Guntramsdorf mit dem Auto des 65-Jährigen aus dem Bezirk Baden zusammengestoßen, der mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der 65-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Eine Blutabnahme ergab laut Polizei bei ihm eine starke Alkoholisierung.