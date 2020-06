Der Rebell und das "Massenlager"

Bei den Leuten in Traiskirchen kommt seine Art an. Das ist für den Kommunalpolitiker Babler entscheidend. Am Tag, nachdem er mit dem Kanzler über das Lager diskutierte, teilte er Babypakete aus und klapperte Traiskirchner mit runden Geburtstagen ab. "Das ist mir auch lieber, als beim Kanzler oder in der ZiB zu sein." Man nimmt es ihm ab: Beim Weinfest. Beim eigenen Heurigen, den er mit seiner Frau, der ehemaligen Innsbrucker ÖH-Vorsitzenden Karin Blum, betreibt. Beim Spazierengehen mit seiner kleinen Tochter. "Ich bin gerne unter Menschen." Pläne für einen Wechsel in die Bundespolitik habe er nicht. "Ich kann mir vorstellen, als Bürgermeister in Pension zu gehen – wenn man mich so lange wählt."

Das wäre in 25 bis 30 Jahren. Was dann bleiben soll? Das zum Beispiel: Traiskirchen gehört zu den geburtenstärksten Gemeinden des Landes, Gespräche über eine eigene AHS laufen. Oder das: Mit der Boku arbeitet man an einem Projekt, um Grünflächen in und um die Stadt zu bewahren. Das Thema Flüchtlingslager jedenfalls nicht, ist Babler sicher: "Das wird es zum Ende meiner Amtszeit nicht mehr geben."