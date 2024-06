Traiskirchen: Brand in einem Entsorgungsbetrieb

In Traiskirchen im Bezirk Baden stand am Sonntagabend eine Halle eines Entsorgungsbetriebs in Vollbrand. Gegen 21 Uhr befanden sich neben der Freiwilligen Feuerwehr Traiskirchen drei weitere Wehren im Einsatz, hieß es vom Landesfeuerwehrverband NÖ.

„Der Brand ist bereits unter Kontrolle“, vermeldete Bürgermeister Andreas Babler, der selbst mit der Feuerwehr vor Ort war, kurze Zeit später.