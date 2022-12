Traiskirchen beschließt Gratis-Essen und -Betreuung für Kinder

Der Gemeinderat in Traiskirchen hat am Freitag beschlossen, Kinder aus armutsbetroffenen Familien unter die Arme zu greifen. Sie sollen künftig in Kindergärten und Schulen ein kostenloses Mittagessen bekommen. Zudem soll es auch eine entsprechende Nachmittagsbetreuung geben.

"Mit dieser Maßnahme garantieren wir nunmehr allen Kindern in unserer Stadt die Möglichkeit und ihr Recht auf die beste Bildung, und ein tägliches Essen - unabhängig von der oftmals dramatischen Finanziellen Lage ihrer Familie", gab Bürgermeister Andreas Babler auf Twitter bekannt.