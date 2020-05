Trafik-Überfälle: 1.000 Euro für Hinweise auf Täter

Der unbekannte Mann war bei seinen Taten maskiert und hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich. Die Überfälle verübte er jeweils am Morgen, zunächst am 1. Februar gegen 6 Uhr in Ternitz, zwei Wochen später, am 15. Februar gegen 7.15 Uhr in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen.

Der Gesuchte soll mit bodenständigen Dialekt gesprochen haben, vermutlich Inländer sowie etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Nach den Taten ist er in einem dunkelblau lackierten Pkw der Marke Toyota Yaris geflüchtet. Das Fahrzeug wird auf etwa zehn bis 15 Jahre alt geschätzt.