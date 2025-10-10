Gegen den Trend: Aus einem Traditionsheurigen wird vollwertiges Wirtshaus

Mussten zuletzt Pioniere der Mostheurigenkultur aus verschiedensten Gründen die Hoftür für immer schließen, so sorgt derzeit der "Hauer Hof“ zwischen Amstetten und Ardagger für Aufsehen. Dort geht es mit Elan in die andere Richtung. Aus dem traditionellen Heurigenbetrieb formt ein engagiertes Team aus der Amstettner Gastro-Szene ein opulentes Wirtshaus und Event-Lokal.

Mit Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag, Mittagskarte und einer „à la carte“-Speisekarte hat das Mostbaronspaar Maria und Bernhard Hauer das Heurigen-Image abgelegt. Wenngleich der schon seit Jahren gewerblich wirtschaftende Betrieb bewährte Marken wie seine Edelbrände oder die Jausenteller mit hauseigenem Biofleisch beibehalten wird. "Die Wurzel bewahren, aber neue Wege gehen“, nennt Bernhard als Motto.