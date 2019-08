Traditionelles Haltbarmachen: "Einrexen" wie zu Omas Zeiten

Einrexen ist beinahe in Vergessenheit geraten. Einige erinnern sich noch gerne an Omas Zeiten zurück, als Fleischgerichte, Gemüse oder Obst in einem Glas eingekocht wurden, um die Lebensmittel haltbar zu machen. Aus dieser bewährten Methode haben Andrea und Franz Grünsteidl aus Schönbach im Bezirk Zwettl ein neues Geschäftsmodell gemacht. Sie gründeten die „Erste österreichische Einrexmanufaktur“ unter der Marke „Die Rexerei“ und bieten inzwischen rund 20 regionale Produkte im edlen Einmachglas zum Kauf an.

„Mir war wichtig, dass diese alte Tradition erhalten bleibt“, erzählt der gelernte Fleischhauer und Caterer Franz Grünsteidl. Vor ein paar Jahren starteten seine Frau und er den Versuch, einen Schweinsbraten im Glas als Kostenproben zu verteilen. „Wir haben 800 Gläser zu Weihnachten an unsere Kunden verschenkt. Später sind wir gefragt worden, ob wir dieses Produkt bald wieder im Sortiment haben“, erzählt das Ehepaar.