Tourismus in NÖ startet mit sattem Plus in den Winter

Obwohl es mancherorts in den letzten Tagen und Wochen geschneit hat, reicht die Schneelage in den niederösterreichischen Skigebieten derzeit noch nicht aus, um den Betrieb aufzunehmen. Daher werden die Seilbahnen in Niederösterreich nicht wie geplant am 8. Dezember ihren Betrieb aufnehmen, sondern erst später.

Den Anfang machen aus heutiger Sicht die Hochkar Bergbahnen am 14. Dezember und in den Tagen danach sollten die weiteren fünf Seilbahn- und die meisten der 28 Schleppliftbetriebe in Niederösterreich folgen. Uneingeschränkter Betrieb herrscht jedoch bereits bei der Rax-Seilbahn, dort wird seit Samstag Schneeschuh- und Winterwandern angeboten.