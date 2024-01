Toter in leer stehendem Wohnhaus in Neunkirchen entdeckt

In einem leer stehenden Wohnhaus in Neunkirchen ist am Dienstagabend ein toter Mann entdeckt worden. Es handelte sich um einen 39 Jahre alten Österreicher unsteten Aufenthalts, bestätigte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn entsprechende Berichte der NÖN und der Bezirksblätter. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben) ermittelt.

Hinweise auf Fremdverschulden hätten sich auch bei einer von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Obduktion nicht ergeben, sagte Weinkirn am frühen Mittwochabend. Äußerlich sei keine Gewaltanwendung festgestellt worden. Der Leichnam wurde freigegeben.