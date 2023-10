Toter bei Wohnungsbrand in Enzesfeld-Lindabrunn

Kurz nach 6 Uhr wurden am Mittwochmorgen die Feuerwehren von Enzesfeld, Lindabrunn, Hirtenberg und Pottenstein zu einem Wohnungsbrand im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Schulgasse in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand nur unter schwerem Atemschutz bekämpfen.

In der Wohnung machten sie dann eine schreckliche Entdeckung. Eine leblose Person wurde ins Freie gebracht, trotz der Bemühungen der Rettungskräfte, den Mann zu reanimieren, kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.